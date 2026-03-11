Rinnovo McTominay, Sky: "Se firma, vorrà chiudere carriera al Napoli!"
Scott McTominay potrebbe restare a vita al Napoli. Una scelta ben precisa in caso di rinnovo di contratto. Le trattative vanno avanti e da parte del giocatore c'è tutta l'intenzione di restare. Ovviamente bisognerà trovare gli incastri giusti e la trattativa prosegue, come rivelato in diretta da Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, che a Radio Marte ha fatto il punto della situazione sul tema rinnovi in casa Napoli. Con novità che potrebbero arrivare a breve per diversi giocatori.
Il futuro di McTominay: le parole in diretta radio
Come per Scott, appunto, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e che può tornare in campo sabato contro il Lecce. “Il Napoli vuole chiudere per i rinnovi dei suoi big, ovviamente bisogna lavorarci. McTominay importantissimo, se ne è iniziato a parlare prima dell’inizio del 2026, poi c’è stata un’interruzione dovuta al mercato invernale ma i colloqui sono ripresi. Se arriverà il rinnovo, sarà una scelta a vita per il calciatore che chiuderebbe la sua carriera a Napoli”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
