Sorpresa in attacco? Conte ci pensa, allenamento di domani decisivo

Per domani col Torino idea di turnover che viene valutata da Conte, avendo avuto molti giocatori impegnati con le nazionali, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con le ultime di formazione: "Poche possibilità per Marianucci che resta in ballottaggio con Beukema. In attacco, Neres sembra in vantaggio su Elmas, che garantisce copertura nella fase passiva e si candida. Ma le scelte dovrebbero arrivare con l'allenamento del mattino".

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino. Domani sarà uno dei tanti ex.