L'ex Simeone sui social: "E' stata una gara molto speciale per me emotivamente"
di Antonio Noto

Il match winner di Torino-Napoli, nonché migliore in campo ed ex di giornata dell'anticipo della settima giornata di Serie A, Giovanni Simeone, ha commentato sul proprio account X la vittoria contro i campioni d'Italia: "È stata una partita molto speciale per me emotivamente. Felice per il mio primo gol in questo stadio e per la vittoria. Continuiamo a crescere, forza Torino!".