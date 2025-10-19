Alvino: "Napoli meno 'contiano' di sempre e difesa non più impenetrabile, ma nessun allarme"

Oggi alle 01:00Dai social
di Antonio Noto

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato sul proprio account X la sconfitta del Napoli contro il Torino: "Alla cinquantesima panchina azzurra va in scena a Torino il Napoli meno “contiano” di quest’anno e mezzo. Tanti comunque gli alibi, sotto forma di assenze, per il tecnico leccese. Restano però i problemi legati ad una difesa non più impenetrabile e ad una squadra che vive solo di fiammate, quando arrivano.

Nessun allarme, nessun processo, ci mancherebbe, ma solo la consapevolezza di quella squadra in costruzione cui spesso ha fatto riferimento l’allenatore. E solo il lavoro, fatto bene, ci darà le soddisfazioni che ci meritiamo! P.S. Perderla con un gol del Cholito, per noi romantici del calcio, forse, fa meno male... ora testa alla Champions".