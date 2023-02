Spalletti a Mediaset: "Alla fine hanno giocato loro all'italiana! Percentuali? Ancora 50%. Sul ritorno..."

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria sul campo dell'Eintracht Francoforte in Champions League parla così.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la vittoria sul campo dell'Eintracht Francoforte in Champions League ha commentato così il match a Mediaset: "La prestazione mi soddisfa molto perché fin dalla partenza abbiamo giocato con personalità, portando la partita dovevo volevamo portarla e gestendola bene. Non c'è da dire niente. Abbiamo fatto una grande partita. Avevamo la possibilità di fare probabilmente un gol in più che poteva farci comodo, ma va bene anche così. La squadra nel tentare di fare il terzo gol non doveva assolutamente perdere equilibrio e ha ragionato da squadra matura, per cui gli si fanno i complimenti".

Percentuali qualificazione? "Per me sempre 50 e 50. C'è da giocare una partita e basta un episodio per condizionarla. Serve il massimo dell'umiltà, la presunzione diventa un nemico".