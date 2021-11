Spalletti: "Spero non mi fischino. Con me qualche mattoncino per lo scudetto di Conte"

Luciano Spalletti torna a Milano. Ha allenato l'Inter per due anni. Lo scudetto vinto da Conte lo sente un po' anche suo. Ha posto le basi per i trionfi successivi. Verrà ricordato con affetto dai suoi tifosi? Lui se lo augura. Domenica lo scopriremo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni dell'allenatore del Napoli in vista della prossima partita di campionato: "Spero non mi fischino. Non ce ne sarebbe motivo. Dopotutto qualcosa di buono l’ho fatto pure io lassù. Sì, lo scudetto l’ha vinto Conte. Complimenti. Ma qualche mattoncino di quel gruppo l’ho messo io, non se ne saranno dimenticati?".