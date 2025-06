Sprint Beukema: c'è il sì del giocatore, ADL vuole chiudere subito. Le cifre

Sam Beukema del Bologna è il primo obiettivo del Napoli per la difesa. Come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicoa, il club azzurro lo vuole, lo insegue, parla con gli agenti da un bel po’ e sa perfettamente di avere il gradimento assoluto del giocatore. Non resta che sfondare il muro del Bologna. Non solo. Negli ultimi giorni i contatti per Beukema sono diventati più intensi, più continui.

"Sam è un obiettivo che il Napoli non vorrebbe farsi sfuggire, è considerato un difensore funzionale soprattutto perché abituato a lavorare e a giocare sull’intensità. Con Italiano i ritmi sono altissimi proprio come lo sono con Conte: ecco perché sarebbe un rinforzo gradito. La prima valutazione del Bologna, però, è ancora elevata: 25 milioni di euro", si legge.