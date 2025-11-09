Tocca a Elmas! E spunta un retroscena che testimonia quanto piaccia a Conte
Oggi pomeriggio, al Dall'Ara contro il Bologna, potrebbe toccare a Eljif Elmas partire da titolare nel tridente d'attacco. Le ultime indiscrezioni raccontano di un macedone pronto a partire dall'inizio sulla corsia sinistra, in un ruolo già ricoperto più volte fin dall'annata dello Scudetto con Luciano Spalletti in panchina. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che racconta anche un interessante retroscena di mercato legato all'ex Fenerbahçe.
"L'allenatore lo voleva riportare a casa già a gennaio, ma per una questione di slot di extracomunitari non se ne fece più nulla e andò al Torino. In estate s'è riproposta l'occasione e la mano di Conte era ancora tesa, convinto che potesse essere una pedina preziosa. Del resto, parliamo del terzo miglior marcatore dello scudetto 2023 dopo Osimhen e Kvaratskhelia".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
