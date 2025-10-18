Live Torino-Napoli, pre-partita: Neres verso la titolarità, Conte non rischia Buongiorno

13.30 - Qui Torino: ieri è arrivato il semaforo verde per il difensore albanese Ismajli che torna a disposizione, ma andrà in panchina. Il trio difensivo dunque sarà composto dagli stessi tre calciatori schierati con la Lazio e ciò significa che Tameze ha strappato la riconferma con Coco e Maripan. Chi invece non ci sarà è l’attaccante esterno Aboukhlal per problemi muscolari, così come il centrocampista Anjorin.

12.30 - Traguardo personale importante quest’oggi a Torino per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli scenderà in campo collezionando la presenza numero 278, una quota che significa aggancio alle partite di Paolo Cannavaro al 12esimo posto all time della storia azzurra. Poi nel mirino entreranno le 308 di Maggio e le 317 di Koulibaly per la Top 10.

12.00 - Conte va alla ricerca anche di un clean sheet e in questo caso costringerebbe il Torino ad un record negativo all time. Il Torino non ha segnato alcun gol nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato e nella sua storia in Serie A non è mai rimasto a secco di gol in cinque gare interne di fila. Il Napoli spera dunque che i padroni di casa possano riscrivere questo dato.

11.30 - Marco Baroni dovrebbe cambiare modulo ritornando al 3-5-2. Tra i pali il solito Israel, al centro della difesa ecco Coco con Tameze e Maripan ai suoi lati. In cabina di regia agirà Asllani coadiuvato da Casadei e Gineitis, quest'ultimo leggermente in vantaggio nel ballottaggio con Vlasic; per le due maglie sugli esterni si candidano Pedersen e Nkoukou, favoriti rispettivamente su Lazaro e Biraghi. In attacco è pronto il duo formato dagli ex di turno Simeone e Ngonge, insegue Adams.

Antonio Conte deve fare a meno di Lobotka e Rrahmani, oltre al lungodegente Lukaku, ma da Castel Volturno arriva la buona notizia dei rientri di Buongiorno e Politano che sono convocati e potrebbero giocare uno spezzone. Dunque, 4-1-4-1 in cui si rinnova il ballottaggio in porta tra Milinkovic-Savic e Meret, sulle corsie di difesa pronti Di Lorenzo e Spinazzola, al centro la coppia Beukema-Juan Jesus; occhio anche all'opzione Marianucci al posto dell'olandese. A centrocampo, a sostituire il regista slovacco sarà Gilmour, insieme a lui Anguissa e De Bruyne con McTominay largo a sinistra e ballottaggio tra David Neres ed Elmas dall'altro lato col brasiliano favorito. Hojlund guiderà l'attacco.

Per il Napoli di Antonio Conte ha inizio il tour de force da 7 partite in 22 giorni: la prima tappa è in trasferta contro il Torino di Marco Baroni, squadra alla disperata ricerca di una svolta e che ha avuto tutta la sosta per ricaricare le energire ed allenarsi. Al contrario, gli azzurri, oltre ai diversi giocatori impegnati con le nazionali, devono fare i conti con i tanti infortuni. Insomma, quella contro i granata sarà una gara tutt'altro che semplice, ma una cosa è certa: bisogna partire con il piede giusto.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Napoli!