Conte valuta un periodo di riposo a casa! Repubblica: stessa mossa del post-Bologna?

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“Si gioca tantissimo, in Inghilterra è normale fermarsi qualche giorno. Ho uno staff molto preparato e per me è una cosa positiva”, disse.

Dopo settimane intense, Antonio Conte valuta la possibilità di concedersi qualche giorno di riposo durante la prossima sosta per le nazionali. A rivelarlo è l’edizione odierna di Repubblica, che racconta come il tecnico del Napoli stia pensando a un breve break per arrivare più lucido alla volata finale della stagione. Nonostante il possibile stop, l’allenatore continua a seguire da vicino ogni aspetto del progetto azzurro. Nei giorni scorsi era presente a Cercola per assistere dal vivo alla partita della Primavera contro il Genoa, segnale di un coinvolgimento totale anche sul settore giovanile.

Da Bologna a Cagliari, stessa scelta ma è tutto diverso per il Napoli

L’idea di prendersi qualche giorno di pausa non sarebbe una novità. Già in passato, dopo la sconfitta contro il Bologna e durante una precedente sosta, Conte aveva concordato con la società un breve periodo di relax, scelta che aveva fatto discutere. In quell’occasione spiegò così la decisione: “Si gioca tantissimo, in Inghilterra è normale fermarsi qualche giorno. Ho uno staff molto preparato e per me è una cosa positiva”. Ora il tecnico valuta di ripetere la stessa strategia per affrontare al meglio il finale di stagione.