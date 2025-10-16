Torino-Napoli, ultime di formazione Sky: Politano ha ancora fastidio al gluteo, pronto Neres

vedi letture

Sette partite in appena 22 giorni: per il Napoli di Antonio Conte ha inizio un vero e proprio tour de force. La prima tappa sarà in trasferta contro il Torino di Marco Baroni, sabato 18 ottobre alle ore 18:00, allo stadio Olimpico Grande Torino. In vista della sfida, c’è da valutare la condizione di Matteo Politano, tornato ad allenarsi in gruppo ma ancora alle prese con un fastidio al gluteo. Per questo motivo Conte potrebbe scegliere di non rischiarlo, puntando invece su David Neres.

Una decisione di buonsenso, riferisce Sky Sport: preservare Politano, clinicamente recuperato ma non ancora al 100%, è una scelta prudente vista la lunga serie di impegni imminenti - con la Champions League subito dopo - seguita dall’Inter e da altri appuntamenti ravvicinati. A centrocampo, senza Lobotka, spazio a Gilmour, chiamato a dare equilibrio e supporto alla visione di gioco di De Bruyne. In attacco, fari puntati su Rasmus Hojlund, reduce da un momento di grande forma: sei gol nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni tra club e Nazionale.