Tre motivi per cui Bremer è il difensore perfetto

Si chiama Bremer, ha 24 anni, gioca nel Torino, ed è il difensore perfetto da acquistare. Un giocatore che il Napoli ha già messo nel mirino. Un calciatore di valore che sa fare tante cose. Ha annullaro Osimhen (che ha segnato quando non era lui a marcarlo) e ha margini di crescita inesplorati. Ci sono (almeno) tre motivi per cui considerarlo un ottimo acquisto.

SCADENZA A BREVE

Il primo è la scadenza del contratto: 2023. La prossima estate, senza rinnovo, a Cairo converrebbe venderlo per non perderlo a zero. Secondo Transfermarkt, la sua valutazione attuale è di 15 milioni. Anche per 20 sarebbe un affare. Il Napoli valuta il suo acquisto per sostituire Manolas, ormai fuori dagli schemi di Spalletti e destinato all'addio (anche perché guadagna al lordo 9 milioni a stagione).

MARGINI DI CRESCITA

Avendo 24 anni, Bremer può ancora crescere. L'età è perfetta per immaginarlo al centro della difesa del Napoli. Non è ancora un veterano ma non è più un giovanissimo. Non avrebbe problemi ad inserirsi nei meccanismi di gioco di Spalletti, anche se è abituato alla difesa a tre.

DIFENSORE REGISTA

Bremer, oltre ad essere un centrale completo, un marcatore puro, è anche un regista difensivo. Ha piedi per costruire. Come vuole Spalletti. Esce in modo pulito palla al piede. Sa impostare. Fornisce assist (chiedere a Belotti). Ha appena 24 anni. Contratto in scadenza nel 2023. Piace al Napoli. Si tratta.