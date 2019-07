TvLuna, Alvino: "Napoli ad un passo da Elmas! Questo ragazzo è un fenomeno!"

Napoli vicinissimo alla chiusura per Elmas! Lo annuncia Carlo Alvino via twitter, spiegando come sia vicinissima alla conclusione l'affare per il centrocampista macedone '99: "Attenzione: questo ragazzo è un fenomeno, un nuovo Fabian Ruiz..." scrive Alvino, riprendendo le parole di Carlo Ancelotti in conferenza.

+++Mercato Napoli. Vicinissima la chiusura di Elif Elmas. Attenzione: questo ragazzo è un fenomeno, un nuovo Fabian Ruiz... #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) 9 luglio 2019