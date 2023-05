Udinese-Napoli 1-1, le pagelle: il gol Scudetto è di Osi! Tanta tensione, poi viene fuori la qualità

Le pagelle di Udinese-Napoli 1-1

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - Incolpevole sul gol di Lovric. Per il resto si distende su un paio di conclusione e nella ripresa vive una serata tranquilla in attesa del fischio finale.

Di Lorenzo 6 - Bloccato nel primo tempo, da quel lato gli danno anche filo da torcere, ma nella ripresa inizia a spingere con continuità e dopo il pareggio inizia a trovare anche quella posizione più centrale che toglie riferimenti ai friulani.

Rrahmani 6 - Non riesce a stringere su Lovric in seconda battuta, ma non può essere considerata una vera e propria sbavatura. Per il resto soprattutto nella ripresa accorcia bene, difende in avanti e quando è necessario spende intelligenti falli tattici per fermare le transizioni di casa.

Kim 6,5 - Applicato, reattivo, non sbaglia un intervento. Ad un certo punto, nel momento più difficile, sembra lui a suonare la carica con diverse uscite difensive palla al piede di pura prepotenza.

Olivera 6 - Qualche errore tecnico di troppo quando sotto pressione, ma poi anche lui cresce alla distanza con più campo a disposizione. Cresce anche l'intesa con Kvaratskhelia, ma del resto era solo questione di tempo.

Anguissa 6 - Non una prova eccezionale, perdendo un po' lucidità proprio nella fase in cui prevalgono i duelli corpo a corpo. Appena il Napoli riesce a ripulire il gioco, è autore di buone giocate ed è sua l'intuizione dalla destra, servendo in qualche modo Kvaratskhelia nell'azione che porta al gol.

Lobotka 6,5 - Schermato ovviamente dai friulani, nella ripresa riesce a sbucare in qualche modo sfruttando il calo dei friulani. Dopo l'ora di gioco inizia anche a trotterellare col pallone, incuneandosi pure in area di rigore..

Ndombele 6 - Non molto coinvolto nel gioco, chiude con 39 tocchi in poco più di un'ora di gioco, alternando buone giocate, rischiose, e quindi anche diversi errori quando nel primo tempo l'Udinese chiude bene gli spazi e pressa alla grande (dal 63' Zielinski 6 - Entra bene nel match, favorito dal buon momento della squadra, e sfiora il 2-1 con Silvestri che con una prodezza gli nega il gol)

Elmas 6,5 - Non un grande primo tempo, ingolfandosi troppo centralmente e soffrendo il pressing dei padroni di casa. Nella ripresa però si riscatta alla grande, dando ampiezza e procurandosi più spazi fino a diventare una minaccia costante sull'out destro.

Osimhen 7,5 - Una furia in pressione alta e con l'Udinese che pressa all'impazzata la palla in profondità per lui sembra quasi l'unica soluzione. Innesca spesso il duello con i centrali dell'Udinese che se la cavano solo ricorrendo a spallate al limite. E' suo il gol, sfruttando la respinta di Silvestri, che vale il terzo Scudetto. E non poteva esserci forse azzurro più meritevole di questa gioia.

Kvaratskhelia 7 - Sempre creativo, anche quando l'Udinese è ovunque ed i suoi non sembrano in partita. Viene toccato in area, si procurerebbe il rigore-Scudetto ma arbitro e VAR sono gli unici tra milioni di persone alla visione che non lo ravvisano. Suo il tiro nella ripresa che porta poi la respinta del portiere ad Osimhen per il gol-Scudetto.Nella ripresa ha piuù spazi, sprinta, sterza e ad un certo punto dribbla tre volte Ehizibue prima di servire Elmas (dall'85' Lozano sv)