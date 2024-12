Rileggi live Udinese-Napoli 1-3 (Thauvin 23', Lukaku 50', Giannetti (AG) 76', Anguissa 80'): tris azzurro!

Il Napoli scende in campo solo nel secondo tempo e ribalta la brutta prestazione del primo: al gol di Thauvin in ribattuta sul rigore sbagliato, rispondono Lukaku, l'autogol di Giannetti ed il tris di Anguissa. Prestazione da incorniciare per David Neres unico positivo nella prima metà e determinante nella seconda: l'assenza di Kvara non si è affatto notata sulla fascia sinistra! Vittoria fondamentale per gli azzurri che reagiscono alle due sconfitte con la Lazio e restano in scia dell'Atalanta.

92' - Fa scorrere palla il Napoli attendendo il fischio finale!

90' - 4 minuti di recupero!

88' - Ultimo cambio nel Napoli: dentro Gilmour e fuori Simeone

87' - Gestiscono gli azzurri che sono entrati con un diverso piglio in questi secondi 45'.

84' - Sostituzioni nel Napoli: dentro Ngonge e Raspadori e fuori Neres e Politano.

80' - ANGUISSA LA CHIUDE! 1-3! AZIONE TUTTA IN VERTICALE DEL NAPOLI: LOBOTKA SERVE DI LORENZO CHE FA VELO E PERMETTE A SIMEONE DI SERVIRE L'INSERIMENTO DI ANGUISSA: ENNESIMA PROGRESSIONE DEL CENTROCAMPISTA CHE SI INVOLA VERSO IL PORTIERE E NON SBAGLIA! TRIS AZZURRO!

76' - LA RIBALTA IL NAPOLI!!!! GOOOOOOOL! Giocata senza alcun senso di David Neres che prende palla a centrocampo ne salta 5 e prova il destro, il pallone viene ribattuto e di nuovo con il destro il brasiliano centra in piano Giannetti che la devia sfortunatamente nella sua porta! Napoli in vantaggio!

73' - Neres involatoverso la porta non riesce a servire Lukaku, chiusura perfetta della difesa dell'Udinese

71' - Il Napoli prepara delle sostituzioni, 20 al termine.

69' - Secondo cambio dell'Udinese: esce Ehizibue ed entra Hassane.

66' - Ammonito Politano per fallo tattico.

65' - Neres sorpassa Ehizibue prova a servire in mezzo ma Bijol si immola.

63' - Fallo di Bijol su Lukaku

61' - Giropalla dei padroni di casa che non appaiono impauriti dal nuovo atteggiamento azzurro.

59' - L'Udinese torna in area di rigore del Napoli e guadagna un calcio d'angolo. Allontana Lobotka

57' - L'arbitro lascia correre.

56' - Contatto dubbio in area di rigore tra Lucca ed Anguissa.

50' - GOOOOOL DEL NAPOLI! McTominay trova una palla spettacolare per la progressione di Lukaku che si fa 30 metri di campo e con il sinistro spara in porta! Pari ad Udine!

47' - Ci prova Lobotka lanciando un bel pallone verso Politano ma l'esterno non riesce a stoppare il pallone.

47' - Atta scodella un pallone per l'inserimento di Lucca ma Meret blocca.

19.05 - Iniziato il secondo tempo!

18.49 - Termina la prima frazione di gioco sul parziale di 1-0 in favore dell'Udinese.

45' - Vengono segnalati 3 minuti di recupero.

44' - Lukaku inventa una trivela alle spalle della difesa: Neres anticipato in uscita da Sava.

43' - Cross di Politano rigettato dalla difesa friulana, la palla arriva a Olivera che cerca il jolly dai 25 metri. Tiro che termina tra le braccia di Sava.

42' - Di Lorenzo rischia tantissimo sulla pressione di Ekkelenkamp, l'olandese gli scippa il pallone ma commettendo fallo.

41' - Si incarica Thauvin di battere la punizione: traiettoria liftata sulla testa di Ekkelenkamp, ma il tiro è debole e Meret blocca.

40' - Step on foot di Rrahmani ai danni di Zemura, l'arbitro Doveri grazia il kosovaro dall'ammonizione.

39' - Ammonito Atta, per un intervento in ritardo ai danni di Lobotka.

38' - Cross di Zemura, sul secondo palo arriva Thauvin che prova a rimetterla in mezzo ma si oppone Olivera. Calcio d'angolo per l'Udinese.

37' - SAVA SALVA IL RISULTATO! Corner di Neres a trovare Anguissa in mezzo: il camerunese controlla e calcia di controbalzo col mancino. Si distende il portiere friulano e nega il gol del pareggio.

36' - Altro break di Neres sulla banda laterale: Ehizibue interviene in scivolata e dà corner agli azzurri.

34' - Cambio forzato per Runjaic: non ce la fa a proseguire Lovric, entra al suo posto Atta.

32' - Doveri interrompe l'azione del Napoli perché Lovric ha un problema muscolare.

31' - Corner dalla sinistra: spizza Di Lorenzo e la palla arriva a McTominay che di testa non inquadra lo specchio.

30' - NERES IN-CON-TE-NI-BI-LE! Dribbling secco su Kristensen e palla dentro per Lukaku: Bijol riesce a deviare e Sava evita l'autogol.

28' - Buongiorno va al lancio per McTominay, ma sbaglia completamente la misura del suggerimento.

26' - Altra sgasata di Neres sulla sinistra: il brasiliano va via a Ehizibue ma perde il rimpallo sul raddoppio di Lovric.

23' - Udinese in vantaggio. Meret bravissimo a parare il rigore a Thauvin, ma sulla respinta la palla torna al francese che deposita in porta.

21' - Calcio di rigore per l'Udinese. Zemura crossa dal limite dell'area, Lobotka nel tentativo di coprirsi il volto devia la sfera con l'avambraccio.

19' - SI ACCENDE NERES! Il brasiliano recupera palla sulla trequarti avversaria con l'aiuto di Lukaku, poi entra in area infilandosi in mezzo a due e incrocia il mancino. Tiro che termina di poco a lato.

17' - Lobotka premia Olivera in area, dalla sinistra l'uruguagio la mette bassa sul primo palo e per pochi centimetri McTominay manca la zampata vincente.

15' - Rrahmani pesca Politano in area di rigore, il numero 21 azzurro sbaglia il passaggio decisivo per Lukaku.

13' - SI SALVA IL NAPOLI! Sanguinoso pallone perso da Buongiorno, Thauvin ne approffita ma arrivato al limite dell'area spara alto di collo esterno.

11' - BRIVIDO PER IL NAPOLI! Cross tagliato di Thauvin che trova Ekkelenkamp in area, ma l'olandese sbaglia il tiro.

10' - NERES! Grandissimo cross di Di Lorenzo col mancino a rientrare, sul secondo palo arriva David Neres che da pochi passi svirgola il pallone.

8' - Lukaku attacca la profondità sulla destra e trova la deviazione di Bijol, altro corner.

6' - Altro corner per il Napoli, batte Neres ma ancora l'Udinese libera l'area.

4' - Di Lorenzo lancia Politano che va al cross col destro e guadagna calcio d'angolo.

3' - Subito pericoloso il Napoli! Politano crossa a rientrare e Anguissa per poco manca la sfera di testa, poi sulla torre di Olivera non ci arriva Lukaku.

2' - Olivera sventaglia alla ricerca di Lukaku, suggerimento impreciso che termina fuori.

1' - Si parte con il primo possesso in favore dell'Udinese.

18.01 - PARTITI! COMINCIA LA PARTITA!

17.57 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

17.00 - Come si può notare dalle distinte, Micheal Folorunsho non sarà del match: il centrocampista azzurro ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. A diposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori. All. Conte

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Abankwah, Sanchez, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Brenner, Kabasele, Modesto, Tourè. All. Runjaic

16.53 - Sono ufficiali le scelte degli allenatori:

Le ultime sull'Udinese

Lunga lista di indisponibili per il tecnico Kosta Runjaic che è costretto a ridisegnare la sua formazione. Out Okoye, in porta gioca Sava, con l'infortunio di Zarraga ritorno al 3-5-2 con il terzetto difensivo composto da Giannetti, Bijol e Touré. Quinti di centrocampo Ehizibue da un lato e Zemura dall'altro, in mezzo Lovric, Karlstrom ed Ekkelenkamp. Davanti pronto il tandem Thauvin-Lucca.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte deve fare i conti con l'infortunio di Kvaratskhelia che potrebbe saltare tre o quattro partite, anche Mazzocchi ai box. Dunque Meret tra i pali, linea difensiva con capitan Di Lorenzo sulla destra, Olivera a sinistra e Rrahmani-Buongiorno centrali. A centrocampo Lobotka coadiuvato da Anguissa e McTominay. In attacco David Neres è in vantaggio su Ngonge per sostituire Kvara, nel tridente con Lukaku e Politano.

Statistiche - L'Udinese non batte il Napoli in Serie A dal 3 aprile 2016: da allora in 16 gare di campionato i friulani hanno registrato 13 sconfitte e 3 pareggi, due dei quali però negli ultimi tre incroci in ordine di tempo. Il Napoli ha perso le ultime due partite giocate considerando Coppa Italia e campionato e non perde tre match di fila in tutte le competizioni dal periodo tra novembre e dicembre 2023. L'Udinese ha ritrovato il successo nell'ultimo turno di Serie A contro il Monza, ma non riesce a vincere due partite di fila in campionato dallo scorso settembre. Antonio Conte è ancora imbattuto in 11 sfide da allenatore in Serie A contro l'Udinese (9V, 2P): tra le formazioni incontrate almeno 10 volte nella competizione, quella friulana è la squadra contro cui vanta la percentuale di vittorie più alta (82%). Il Napoli ha segnato appena 21 gol in questo campionato: era dalla stagione 2009/10 che gli azzurri non realizzavano così pochi gol nei primi 15 turni di Serie A; considerando le prime 16 gare, dal 2000 soltanto una volta i partenopei sono rimasti sotto quota 24 reti nel torneo (19 nel 2000/01, stagione in cui poi arrivò la retrocessione). Romelu Lukaku ha segnato 5 gol nelle 7 gare giocate contro l'Udinese, solo contro Genoa (7) e Sassuolo (6) ha segnato più reti nel torneo. Lorenzo Lucca ha segnato 5 gol in questa Serie A, quattro dei quali di testa (primato condiviso con Retegui in questa Serie A).

Il Napoli di Antonio Conte è chiamato a risalire la china dopo il rovinoso doppio confronto con la Lazio, che è costato la qualificazione in Coppa Italia e il primo posto in campionato. Gli azzurri sono attesi sabato alle ore 18:00 al Bluenergy Stadium, dall'Udinese di Kosta Runjaic: i friulani non sono di certo in un momento di grande forma - solo una vittoria nelle ultime sei - ma rimangono una formazione compatta e rocciosa e dunque difficile da affrontare.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti nella diretta testuale di Udinese-Napoli!