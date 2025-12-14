Tuttonapoli Udinese-Napoli, le probabili formazioni: Conte rilancia Spinazzola. Le ultime

Dopo la deludente trasferta di Lisbona, il Napoli è chiamato ad un altro impegno esterno difficile: domenica alle ore 15:00, la squadra di Antonio Conte è attesa al Bluenergy Stadium dall'Udinese di Kosta Runjaic. I friulani vengono da un momento non facile, quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, e inoltre hanno assenze importanti, su tutte quella di Atta. Anche negli azzurri però continua l'emergenza numerica e per trovare un altro successo in campionato servirà tirare fuori il massimo dagli uomini a disposizione, magari ricorrendo a qualche rotazione nell'undici titolare.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte è orientato ad un solo cambio di formazione nonostante le fatiche di Champions League. Nel 3-4-2-1, Milinkovic-Savic tra i pali, in difesa Rrahmani, Beukema e Buongiorno; c'è l'idea Juan Jesus per far rifiatare uno dei centrali, ma il brasiliano ha accusato dei problemi fisici ed è in dubbio per il match. A centrocampo, Vergara scalpita ma troverà spazio solo a gara in corso, dal primo minuto McTominay ed Elmas,; sulle corsie esterne confermato Di Lorenzo mentre dall'altro lato chance a Spinazzola al posto di Olivera. In attacco, ancora Hojlund a fare da perno centrale, alle sue spalle David Neres e Noa Lang, di nuovo in vantaggio su Politano. Verso il recupero Gutierrez che proverà a strappare almeno la convocazione.

Le ultime sull'Udinese

Kosta Runjaic va verso la conferma del 3-5-2 nonostante alcune assenze che potrebbero far pensare ad un cambio di sistema di gioco. In porta Okoye, in difesa Kabasele, Solet e uno tra Bertola e Kristensen, dipenderà dalle condizioni del danese. Emergenza sulla corsia sinistra di centrocampo, dove verrà adattato Ehizibue o Rui Modesto, dall'altro lato pronto l'ex di turno Zanoli; in mediana agirà Karlstrom coadiuvato da Piotrowski ed Ekkelenkamp. In attacco nessun dubbio sul tandem Zaniolo-Davis.

Bluenergy Stadium (Udine) domenica 14 dicembre ore 15:00

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Ehizibue; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

Ballottaggi: Bertola-Kristensen 55-45%, Ehizibue-Rui Modesto 55-45%

Indisponibili: Kamara, Atta, Zemura

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Lang-Politano 60-40%

Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lobotka, Juan Jesus (in dubbio), Gutierrez (in dubbio)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net ed i commenti su Radio Tutto Napoli