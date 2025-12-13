Anche l'Udinese paga le assenze: pesa l'infortunio di Atta, out in due a sinistra

vedi letture

L'Udinese vuole invertire la rotta dopo il ko casalingo con il Genoa. Sotto accusa soprattutto la difesa, una delle meno ermetiche del torneo, anche se Runjaic ha precisato che l’Udinese ha pur sempre un punto in più rispetto alla passata stagione nonostante i tanti giovani. Il Corriere dello Sport evidenzia che si avverte comunque l’assenza di Atta, il gioiello numero uno dei Pozzo, che ha già chiuso il suo 2025, ma non solo.

Runjaic dovrà fare a meno anche di entrambi gli esterni sinistri, Zemura e Kamara, sono in infermeria. L’Udinese quando è chiamata ad agire di rimessa – e questo dovrebbe essere il tema del match con il Napoli – ha un rendimento decisamente migliore. Si punta molto sul binomio offensivo Zaniolo-Davis, scrive il quotidiano sportivo.

