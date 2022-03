Udinese solida, in forma e con talento: Spalletti non farà ragionamenti sui diffidati

L’Udinese è un ostacolo complesso, una squadra in forma, reduce da quattro risultati utili consecutivi contro Lazio, Milan, Sampdoria e Roma

Non ci saranno valutazioni sui cinque diffidati (Rrahmani, Koulibaly, Anguissa, Demme e Osimhen), scrive il Corriere del Mezzogiorno analizzando le parole di Luciano Spalletti che ha tracciato la strada nell'affrontare una gara alla volta, con la massima concentrazione: "L’Udinese è un ostacolo complesso, una squadra in forma, reduce da quattro risultati utili consecutivi contro Lazio, Milan, Sampdoria e Roma, con determinate caratteristiche: ordine tattico, densità davanti alla difesa con un blocco compatto per poi risalire il campo con gli esterni e gli uomini di talento come Pereyra e Deulofeu".