UFFICIALE - Fabian si ferma per una sindrome influenzale: lo spagnolo salta l'allenamento odierno

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel giorno del secondo allenamento settimanale, in vista della sfida contro l'Atalanta, a Castel Volturno non era presente Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, come reso noto dal Napoli tramite il consueto report, ha saltato la seduta odierna a causa di una sindrome influenzale. Da valutare dunque le sue condizioni nei prossimi giorni.