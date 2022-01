UFFICIALE - Finalmente una buona notizia: Osimhen si è negativizzato! Nelle prossime ore rientra in Italia

Era risultato positivo al Covid-19 in Nigeria, durante le festività natalizie. Oggi Victor Osimhen si è finalmente negativizzato e nelle prossime ore farà rientro in Italia per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti in vista delle prossime partite, a cominciare magari già da quella di Coppa Italia con la Fiorentina.

Condizioni da valutare.

"Victor è negativo al Covid-19! Osimhen rientrerà in Italia nelle prossime ore!", annuncia il Napoli tramite un post pubblicato su Twitter. E' bene ricordare che l'ex Lille, oltre al Covid-19, era alle prese con la prognosi post-intervento al volto e dunque le sue condizioni saranno da valutare.