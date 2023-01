UFFICIALE - I convocati per la Cremonese: non c'è Kvaratskhelia! Out Demme e Lozano squalificato

A sorpresa non c'è Kvaratskhelia nell'elenco dei convocati di Spalletti per la gara di questa sera contro la Cremonese

TuttoNapoli.net

A sorpresa non c'è Kvaratskhelia nell'elenco dei convocati di Spalletti per la gara di questa sera contro la Cremonese. Tra gli assenti anche Lozano squalificato e Demme per la nascita della figlia. C'è Sirigu nonostante le voci di mercato.

Ecco cosa si legge nel report diffuso dal club partenopeo: "La squadra ha svolto attivazione e risveglio muscolare in palestra. Kvaratskhelia non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera. Demme non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia. A Diego e a sua moglie i migliori auguri da parte di tutto il Napoli".