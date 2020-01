UFFICIALE - I convocati per la Lazio: out Allan! Gattuso non recupera gli infortunati e perde anche Younes

Il Napoli è in ritiro a Castel Volturno. La squadra ha pranzato insieme, poi s'è allenata agli ordini di Gattuso. L'allenatore azzurro ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia di domani contro la Lazio. Non ci sono buone notizie. Out Allan, protagonista di una polemica al momento del cambio nel match con la Fiorentina, a causa di un affaticamento muscolare. Ancora out gli infortunati Mertens, Koulibaly, Maksimovic e Ghoulam (oltre al lungodegente Malcuit). Anzi, in più il tecnico ha perso anche Younes, fermato da un trauma contusivo. Di seguito i convocati per il match del San Paolo.

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Milik.