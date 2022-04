UFFICIALE - Problema in allenamento per Osimhen: il report della SSCNapoli

Victor Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta d'allenamento odierna per un risentimento alla coscia sinistra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta d'allenamento odierna per un risentimento alla coscia sinistra. Lo riferisce la SSCNapoli nel solito report da Castel Volturno in merito alla ripresa della preparazione di oggi dopo la giornata di riposo di ieri. Da capire a questo punto l'entità del problema muscolare e la possibilità di recupero per il match contro la Fiorentina di domenica pomeriggio.

Per il resto, quest'oggi Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo mentre Meret ha svolto l'intera seduta in gruppo ed è quindi da considerare a disposizione per il match con la Fiorentina.