UFFICIALE - Spalletti premiato ancora dalla Serie A: è l'allenatore del mese per la seconda volta in stagione

C'erano pochi dubbi e ora è arrivata anche l'ufficialità: Luciano Spalletti è l'allenatore del mese di gennaio per la Lega di Serie A. Meritato riconoscimento per l'allenatore azzurro protagonista di una straordinaria cavalcata degli azzurri in campionato. Ecco il comunicato della Lega Serie A:

"Il premio Coach Of The Month di gennaio è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Cremonese, in programma sabato 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.