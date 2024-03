UFFICIALE - Una bolgia per la Juve! Esauriti gli ultimi biglietti: il Maradona è sold-out!

Torna il pienone al Maradona. La vendita libera per Napoli-Juventus, iniziata il 26/02/2024, ha portato già da giorni al pienone in tutti i settori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna il pienone al Maradona. La vendita libera per Napoli-Juventus, iniziata il 26/02/2024, ha portato già da giorni al pienone in tutti i settori. Ieri erano disponibili solo poche centinaia di biglietti per la Tribuna Posillipo, oggi sono andati esauriti anche quelli. E quindi a Fuorigrotta ci sarà ufficialmente il tutto esaurito.

I prezzi per la partita Napoli vs Juventus sono i seguenti:

FASE 1 - PRELAZIONE FIDELITY

Settore Intero Fidelity Ridotto U30

CURVE INFERIORI 25 € 20 €

CURVE SUPERIORI 40 € 35 €

DISTINTI INFERIORI 50 € 45 €

DISTINTI SUPERIORI 70 € 65 €

TRIBUNA NISIDA 85 € 75 €

TRIBUNA POSILLIPO 130 € 110 €

FASE 2 - VENDITA LIBERA

Settore Intero Vendita Libera Ridotto U30

CURVE INFERIORI 30 € 20 €

CURVE SUPERIORI 45 € 35 €

DISTINTI INFERIORI 55 € 45 €

DISTINTI SUPERIORI 80 € 65 €

TRIBUNA NISIDA 95 € 75 €

TRIBUNA POSILLIPO 140 € 110 €