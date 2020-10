UFFICIALE - Younes all'Eintracht: prestito biennale con diritto di opzione

Amin Younes lascia Napoli e si trasferisce in Germania. La SSC Napoli ufficializza con una nota il trasferimento dell'attaccante tedesco all'Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale, con diritto di opzione per acquisto definitivo. Younes lascia Napoli dopo 2 stagioni, 26 presenze e 4 gol per l'esterno offensivo di origini libanesi.