ULTIM'ORA - C'è l'intesa: si recupera l'ultimo turno, il Napoli riposerà e poi anticiperà venerdì a Verona

Il campionato italiano si prepara ad essere definitivamente ridisegnato, per andare incontro alle necessità riguardanti l'emergenza Coronavirus. Proprio in questi minuti, attraverso una riunione di Lega straordinaria, si stanno decidendo le misure da adottare per arginare il problema e ristabilire un alone di competitività alla Serie A. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, le partite saltate saranno ricollocate al posto del prossimo turno di campionato. Per chiudere il torneo il 24 maggio verrà inserito un turno infrasettimanale il 12-14 maggio (di fatto rinunciando alla sosta per le nazionali).

Per il Napoli, dunque, si delina un turno di riposo, con gli azzurri che tornerebbero in campo direttamente venerdi 13 marzo in casa dell'Hellas Verona. Di seguito il quadro completo dopo la riunione di Lega:



sabato 7 Sampdoria-Verona (ore 20.45);

domenica 8 Udinese-Fiorentina (ore 20.45);

lunedì 9 Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia (ore 18.30) e Juventus-Inter (ore 20.30).

Nel weekend successivo si giocherebbe così la 27^ giornata:

venerdì 13 Verona-Napoli (ore 18.45) e Bologna-Juventus (ore 20.45);

sabato 14 Spal-Cagliari (ore 15), Genoa-Parma (ore 18) e Torino-Udinese (ore 20.45);

domenica 15 Lecce-Milan (ore 12.30), Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (ore 15), Inter-Sassuolo (ore 18), Roma-Sampdoria (ore 20.45).