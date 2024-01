ULTIM'ORA Sky - Napoli in ritiro! Decisione presa da ADL: manca solo l'annuncio

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ne ha parlato in maniera approfondita.

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE IL MONOPOLI: AZZURRINI A -5 DAI PLAY OFF Il Napoli ha battuto il Monopoli per 2-1 nella 13ª giornata del campionato Primavera 1 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli ha battuto il Monopoli per 2-1 nella 13ª giornata del campionato Primavera 1 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A L'AIA ANNUNCIA: "CHE ERRORE IN INTER-VERONA, IL VAR SARÀ RETROCESSO IN SERIE B" Andrea Gervasoni, componente della CAN e assistente di Gianluca Rocchi, ha partecipato oggi a Open Var su DAZN commentando il discusso fallo Bastoni-Duda in occasione del 2-1 nerazzurro in Inter-Verona: "Analizzeremo l'episodio con calma per capire il... Andrea Gervasoni, componente della CAN e assistente di Gianluca Rocchi, ha partecipato oggi a Open Var su DAZN commentando il discusso fallo Bastoni-Duda in occasione del 2-1 nerazzurro in Inter-Verona: "Analizzeremo l'episodio con calma per capire il...