ULTIM'ORA - Parla l'agente di Veiga: "Il Napoli non ha voluto pagare la clausola! Ma con l'Al Ahli non è fatta..."

Gabri Veiga all'Al Ahli, non è ancora fatta. E a dichiararlo è il protagonista della trattativa, il procuratore del centrocampista spagnolo, Pini Zahavi: "L'accordo con l'Al Ahli non è ancora chiuso, continuiamo a parlare". Parla così il super-agente di Veiga nel suo breve intervento a 'El Partidazo de Cope', programma radiofonico spagnolo. Zahavi si sbottona anche sui motivi dell'affare saltato col Napoli: "Il Napoli non ha voluto pagare la clausola", questa la ragione. Ma con l'Al Ahli non è ancora andata in porto.

