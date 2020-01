ULTIM'ORA Sky - Il Chelsea piomba su Mertens: pronta l'offerta per l'azzurro

Il futuro di Dries Mertens resta un'incognita, il belga è in scadenza di contratto e continuano le voci relative ad un prossimo trasferimento lontano da Napoli. Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio ha rivelato che il Chelsea ci sta provando subito per l'attaccante belga per portarlo già a gennaio a Stanford Bridge. Contatti in corso tra i 'Blues' e il Napoli, a colloquio in queste ore per capire la fattibilità dell'operazione. Nel caso in cui il Chelsea mettesse le mani su Mertens, libererebbe poi Giroud, su cui c'è con decisione il Tottenham.

I DETTAGLI - Gli inglesi sono pronti a pagare un indennizzo da 6/7 milioni di euro per averlo fin da subito: il Napoli non ha ancora dato l'ok.