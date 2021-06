Un milione in meno all'anno fino al 2026: la proposta di ADL che Insigne non può accettare

Lorenzo Insigne ha spiegato che di futuro parlerà con il Napoli a fine Europei. Nel suo editoriale per Il Roma, Salvatore Caiazza, augurandosi che De Laurentiis si esprima quanto prima sul futuro del capitano, fa sapere che la cifra che il Napoli ha in mente di offrire a Insigne per rinnovare è la seguente: "Si racconta che De Laureniis vorrebbe proporgli un rinnovo a 3,5 milioni di euro a stagione per le prossime quattro. Praticamente Lorenzo dovrebbe ridursi lo stipendio di un milione mentre gli altri guadagneranno regolarmente". Per questo motivo, aggiunge, risulta difficile credere che Lorenzo possa accettare e dunque non è da escludere l'addio in caso di offerte da 25 milioni di euro.