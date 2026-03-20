Un Napoli mai visto a Cagliari: formazione inedita con esclusione a sorpresa

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Già sabato come detto il Napoli aveva brillato con i cambi nel secondo tempo. Diciotto passaggi con il gol di Hojlund a inizio secondo tempo

Un Napoli mai visto a Cagliari, un Napoli formato Premier League con McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund, ovvero tre giocatori che fino a due anni fa erano a Manchester, tra City e United e che avevano brillato insieme nel secondo tempo della gara di sabato al Maradona contro il Lecce. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, Conte è intenzionato a proporre un tridente offensivo inedito con Lobotka e Gilmour in mediana e Anguissa almeno inizialmente in panchina. E anche con Alisson fuori all'inizio.

Formazione Napoli contro il Cagliari: le scelte di Conte

Non cambia il modulo dunque ma cambiano gli interpreti con anche novità a sinistra con Gutierrez al posto di Spinazzola. Un modo per sfruttare l'ampiezza della rosa in questo finale di campionato con nove partite al termine e il sogno scudetto comunque vivo fino a quando l'aritmetica non darà speranze al gruppo azzurro.

Come col Lecce: tridente show per i tre punti

Già sabato come detto il Napoli aveva brillato con i cambi nel secondo tempo. Diciotto passaggi con il gol di Hojlund a inizio secondo tempo: anche la Lega di Serie A esalta la rete del Napoli di sabato, quella del pareggio contro il Lecce. Una lunga serie di passaggi fino all'uno a uno dell'ex United con l'azione nata dal calcio d'inizio e con il pallone sempre in possesso del Napoli. Il video è diventato virale sull'account ufficiale della Lega Serie A che elogia la bellezza del gol e, di fatto, dà un assist ai sostenitori dell'estetica.