Ultim'ora Napoli ancora su Allegri! Gazzetta: fallimento Milan non cambia l'idea di ADL e Max ora apre

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Il Napoli guarda già avanti dopo l’addio ad Antonio Conte e il nome in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis sarebbe quello di Massimiliano Allegri. Secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro avrebbe deciso di puntare con forza sull’ex tecnico del Milan per inaugurare il nuovo ciclo. Il recente crollo dei rossoneri nella corsa Champions non avrebbe modificato i piani del patron del Napoli, che considera Allegri il profilo ideale per restare competitivo sia in Italia sia in Europa. Del resto, Max era già stato contattato un anno fa come possibile alternativa a Conte.

Con Allegri ottimi rapporti

A favorire l’operazione ci sarebbero anche gli ottimi rapporti tra Allegri, De Laurentiis e il ds Giovanni Manna. Dopo mesi complicati vissuti al Milan, il tecnico livornese sarebbe ora più aperto alla possibilità di ripartire da Napoli. La società azzurra, intanto, avrebbe già avviato la programmazione della prossima stagione, convinta di poter offrire ad Allegri una rosa forte e ancora competitiva, con pochi ma mirati innesti sul mercato.