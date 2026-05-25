Riunione fiume in casa Napoli, Sky: focus sull'allenatore, Allegri resta il favorito
All'indomani dell'annuncio in conferenza stampa di mister Antonio Conte, che ha già salutato gli azzurri ed è pronto ad ascoltare proposte, il Napoli lavora per trovare il suo nuovo allenatore. Ne parla l'emittente Sky Sport, secondo la quale il patron Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'amministratore delegato Andrea Chiavelli si sono riuniti questo lunedì per scegliere il profilo giusto per sostituire il tecnico pugliese in panchina.
Allegri in pole
A detta della medesima fonte, mister Massimiliano Allegri sarebbe al momento in pole position per sostituire il campione d'Italia 2024-2025. L'altro nome è quello di Vincenzo Italiano, probabilmente in uscita dal Bologna. Sullo sfondo Fabio Grosso. Ma il grande favorito, al momento, resta Allegri.
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro