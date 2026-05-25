Ultim'ora Napoli colpito dal flop Allegri, Sportitalia: nuovi contatti con Italiano

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Resta apertissima la corsa per il posto in panchina da nuovo allenatore del Napoli. Massimiliano Allegri - esonerato dal Milan - sembrava il nome in pole per sostituire Antonio Conte, ma emergono nuovi sviluppi dopo il vertice societario di oggi tra Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Andrea Chiavelli.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, il Napoli sarebbe rimasto colpito negativamente dal flop di Massimiliano Allegri con il club rossonero. L'allenatore toscano non è assolutamente fuori dalla lista dei candidati, ma al momento pare essere indietro rispetto a Vincenzo Italiano, con cui ci sono stati nuovi contatti indiretti: De Laurentiis e la dirigenza azzurra attendono l'esito del vertice tra Italiano ed il Bologna. Per quanto riguarda Andoni Iraola - aggiunge Pedullà - non c'è nulla di concreto.