Veiga-Napoli, Romano annuncia: “Condizioni cambiate tra Napoli e Celta, l’affare è a rischio!”

Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, ha svelato su Twitter ulteriori aggiornamenti sull’affare Gabri Veiga: “Scambi tesi tra Napoli e Celta Vigo anche questa sera, i problemi rimangono e l’affare è ora considerato in pericolo. Le condizioni sono state modificate da parte dei club. Gabri Veiga non è in viaggio verso l’Italia nonostante le visite mediche prenotate”.

More on Gabri Veiga situation. Tense exchanges between Napoli and Celta Vigo also tonight, issues remain — as deal now considered in danger ️🇪🇸



Conditions have been changed on the clubs side as revealed earlier tonight.



Gabri Veiga, not travelling despite it was booked. pic.twitter.com/XIXRoIqGhM