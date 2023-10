Vergogna a Verona! Sputi e birra addosso ai giornalisti napoletani al Bentegodi e qualche tifoso allonanato!

Vergogna nel corso del primo tempo della sfida tra Verona e Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vergogna nel corso del primo tempo della sfida tra Verona e Napoli. Se in campo il Napoli domina con due gol e una prova di grande personalità, sugli spalti sta succedendo di tutto. Comportamento vergognoso da parte dei tifosi del Verona che, per gran parte del tempo, soprattutto dal primo gol di Politano in poi, hanno sputato addosso ai giornalisti napoletani presenti e poi hanno lanciato anche della birra rendendo di fatto impossibile il lavoro ai cronisti che sono stati costretti ad alzarsi. Non è la prima volta che a Verona si verificano episodi del genere. Non solo: sono stati anche cacciati alcuni tifosi del Napoli perché "ospiti indesiderati" secondo i veronesi.