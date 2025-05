Manovre anche in difesa: chi parte ed i due obiettivi nel mirino di Conte

vedi letture

Il Napoli è pronto ad un mercato pirotecnico per rinforzare la rosa in vista delle quattro competizioni da disputare ed accontentare Antonio Conte dopo le garanzie offerte in questi giorni per la permanenza. Non solo investimenti a centrocampo ed in attacco e forse per un portiere, il Napoli ha intenzione di rinforzare - e ringiovanire - anche la difesa.



Intanto ieri è stato annunciato il rinnovo di Juan Jesus fino al 2026 tramite un'opzione nel contratto: un passaggio inevitabile per uno dei fedelissimi di Antonio Conte. Presto sarà ufficializzato anche l’acquisto di Marianucci dall’Empoli, 20enne che sostituirà Rafa Marin che andrà altrove.

Il Corriere dello Sport racconta che tra gli obiettivi ci sono "Beukema del Bologna e Gatti in attesa che il prossimo allenatore della Juve si esprima. Il Napoli cerca anche un terzino destro. Mazzocchi in sospeso".