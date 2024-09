Ufficiale Victor Osimhen lascia Napoli, è del Galatasaray: c’è l’annuncio! Novità sul rinnovo

vedi letture

Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray. Dopo essere atterrato a Istanbul, aver sostenuto le visite mediche e firmato il contratto, il nigeriano si trasferisce ufficialmente in Turchia. L’attaccante lascia Napoli in prestito secco pur di non restare fermo e finire in tribuna. Il club di De Laurentiis risparmia l'ingaggio faraonico dell’ex Lille, strappa l'opzione di rinnovo per un altro anno, fino al 2027, rinvia la partita per la cessione alla prossima estate ed il giocatore evita la tribuna e quindi di svalutarsi.

Ecco la nota ufficiale: "La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen al Galatasaray. Contestualmente, il Club ha raggiunto con il tesserato un accordo per un'opzione, a proprio favore, di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027".

Queste le primissime parole di Osimhen rilasciate subito dopo essere atterrato a Istanbul: "E' una bella sensazione, l'atmosfera è incredibile, è una delle migliori tifoserie del mondo, è grande essere qui. Ci vediamo allo stadio, farò il massimo per i tifosi, per farli gridare ad ogni gol, farò il massimo per loro. Mertens? E' un grande ragazzo, è bello ritrovarlo, ho parlato con lui prima di venire e sarà bello incontrarci di nuovo".