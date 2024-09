Osimhen-Galatasaray, c'è l'here we go di Romano: "Affare fatto, ecco i dettagli"

E' fatta per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. L'attaccante nigeriano sarebbe dovuto volare verso la Turchia già in prima serata per sostenere le visite mediche di rito nella mattinata di domani, ma il viaggio è stato posticipato di qualche ora in quanto mancavano ancora delle parti dell'accordo da definire.

Adesso è tutto sistemato ed è arrivato anche l'here we go di Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che su X scrive: "Victor Osimhen al Galatasaray, eccoci qui! Affare fatto e tutti i documenti approvati. La clausola rescissoria di Osimhen sarà di € 75 milioni, con opzione del Napoli per estenderla fino al 2027. Prestito al Gala fino a giugno 2025, € stipendio coperto di 9/10 milioni. Nessuna opzione di acquisto, nessun obbligo".

🚨🟡 BREAKING: Victor Osimhen to Galatasaray, here we go! Deal done and all documents have been approved.



Osimhen’s release clause will be €75m with Napoli option to extend until 2027.



Loan move to Gala until June 2025, €9/10m salary covered.



No buy option, no obligation. pic.twitter.com/Cc7lAYPPW6