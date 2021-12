VIDEO - ADL a Report: “Ne ho le palle piene, se parlo scoppia il finimondo! Solo noi e Fiorentina in regola. FIGC centro di potere…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato intervistato (insieme ad altri presidenti di Serie A) dalla trasmissione Rai 'Report, sul momento che vive il calcio italiano: "Non mi fate parlare perché se io parlo del calcio scoppia il finimondo. Io ne ho talmente la palle piene... Mi hanno impedito per due anni di andare a casa mia a Los Angeles e non vedo l'ora adesso che sia il 20 gennaio per fare un mese rigeneratore".

Voi siete tra le società con i conti più a posto. "Ce ne sono anche degli altri, come la Fiorentina".

Non è una concorrenza sleale? "L'ha detto lei, non c'è bisogno che lo dica io. Ci si arriva da soli, ma certo. Queste sono le responsabilità della Federcalcio. La Lega, se è un'associazione di società per azioni, dunque indipendente, dovrebbe pagare la Federcalcio e la Federcalcio non dovrebbe fare nulla, se non segretariato per cosette così. Invece è diventato un centro di potere. Uno istituzionalmente si mette la medaglia".

Dal minuto 2.03 in avanti le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a Report.