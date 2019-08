VIDEO - ADL: "Prezzi mercato colpa delle inglesi! Koulibaly costa 150mln, ma se Maguire vale 93 allora dovrei venderlo a 250?"

Altro stralcio dell'intervista ad Aurelio De Laurentiis mandato in onda da ESPN. Il presidente azzurro s'è soffermato sui soldi nel calcio e, in particolar modo, sulla capacità dei club inglesi di raggiungere cifre assurde per altre società: "Il problema dei costi maggiorati dei calciatori dipende dall'Inghilterra, perché lì ci sono tanti soldi, molti di più rispetto a Spagna, Italia, Germania e Francia. Se un club ha a disposizione 800 milioni di sterline, non è un problema offrirne 80-90-100 per un solo calciatore. Non c'è lo stesso tipo di competitività tra le società inglesi e quelle di altri Paesi".

Quanto costa Koulibaly? Quanto Maguire (93 milioni, ndr)? "Ha una clausola: 150 milioni di euro. In Inghilterra, lo sapete, possono spendere 93 milioni per un calciatore che al Napoli avrei preso per massimo 25-30, massimo 35 milioni milioni. Allora, se Maguire costa 93 milioni di euro, uno come Koulibaly vale 250 milioni? A questo punto devo pensare questo".