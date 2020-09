VIDEO - Allan saluta Napoli: "Voglio dire qualcosa ai tifosi? Solo grazie di tutto!"

"Vuoi dire qualcosa al popolo napoletano? Solo grazie di tutto". Sono queste le ultime parole di Allan da centrocampista del Napoli. Il brasiliano è pronto a trasferirsi all'Everton, ieri cena con Costantino Intemerato, il suo barbiere di fiducia, ma anche di tanti altri azzurri come Zielinski e Luperto, che sui social ha postato il video - che è pubblico, visibile a tutti, essendo una storia - di una cena con amici in cui l'ex Udinese si è divertito e ha salutato le persone a lui più care prima di volare a Liverpool. Ad attenderlo c'è Ancelotti e una nuova esperienza professionale dopo cinque anni intensi vissuti a Napoli, dal 2015 al 2020, con momenti bellissimi e altri da cancellare, come l'ammutinamento. Ecco il video: