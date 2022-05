VIDEO - Insigne, il saluto commosso agli Ultras: “Piango da giorni, Napoli sarà casa mia per sempre”

Il capitano del Napoli, questo pomeriggio, ha incontrato gli ultras Napoli Curva B 1972 nei pressi della Loggetta a Fuorigrotta

Domenica pomeriggio allo stadio Maradona sarà l’ultima partita davanti al suo pubblico per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, questo pomeriggio, ha incontrato gli ultras Napoli Curva B 1972 nei pressi della Loggetta a Fuorigrotta. Senza riuscire a trattenere l’emozione e la commozione, Insigne ha dichiarato: "Voglio ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato e vi ribadisco che Napoli resterà per sempre casa mia anche se a fine stagione non ci sarò più. Ogni volta che potrò tornerò nella città che sarà sempre casa mia. Non vi nascondo che piango da da tre giorni, passo fuori lo stadio e mi emoziono. E’ stata casa mia per dieci anni, sono contento di festeggiare con voi domenica e spero andrà tutto bene. Porterò il Napoli sempre nel cuore".

In seguito gli ultras lo hanno omaggiato con una targa: “Questo è un gesto d'amore per quello che sei e che hai dato a questi colori. Hai sempre onorato la maglia. Ci dispiace enormemente di questa situazione, ma rispettiamo la tua decisione. Gli Ultras Napoli Curva B 1972 domenica saranno al Diego Armando Maradona per te". Di seguito le immagini