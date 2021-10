VIDEO - Lozano a ESPN: "Infortunio? Che paura, ho rischiato grosso. Sul Napoli e Spalletti..."

Intervistato da ESPN prima della gara con lo Spartak, Hirving Lozano è tornato anche sull'infortunio al volto rimediato con la nazionale: "Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo grandi giocatori e grande persone e inseguiamo i nostri obiettivi.

Spalletti? Mi dà molta fiducia in campo, me l'ha detto dall'inizio che punta molto su di me.

Serie A più offensiva? Le squadre sono tutte molto ben preparate, non ci sono partite facili. E' un campionato molto complicato, l'ultima può battere la prima, poi è cambiata un po' la mentalità.

Infortunio con la nazionale? Fu una lesione forte, grazie a Dio non ho avuto cose peggiori. Un po' più a destra o sinistra e potevo restare paralizzato o perdere l'occhio perché si aprì tutto, ho ancora la cicatrice. Fu un grande spavento.

Ti ha cambiato questa lesione? Chiaro. La verità è che hai grande paura, per me fu un colpo molto duro pensando alla mia famiglia e che potevo lasciare mia moglie ed i miei figli".