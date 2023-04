VIDEO - Notte di fuoco per il Milan: botti, fumogeni e cori per disturbare i rossoneri

Una lunga notte per i tifosi del Napoli all’esterno dell’Hotel Vesuvio.

Dopo essersi dati appuntamento attraverso varie catene social e su whatsapp, molti sostenitori del Napoli nella tarda serata di ieri si sono radunati all'esterno dell'albergo che ospita il Milan, con l'intento di disturbare il riposo degli avversari di Champions.

Come testimoniano le immagini divenute virale sui vari social, sono stati esplosi fuochi d’artificio e intonati cori, il tutto per provare a turbare la concentrazione della squadra di Pioli che questa sera scenderà in campo al Maradona nella gara di ritorno dei quarti di Champions League.