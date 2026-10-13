Live Villarreal-Napoli, pre-partita: attesa per le formazioni ufficiali

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19.00 - Il Napoli torna in campo questa sera, martedì 13 ottobre, alle ore 21 all'Estadio de la Ceramica, dove affronterà gli spagnoli del Villarreal nella seconda giornata del League Phase della Champions. Gli azzurri di Massimiliano Allegri arrivano alla ripresa della Champions League dopo l'esordio perso in casa 1-0 contro l'Arsenal il bisogno di ottenere i primi punti nella massima competizione europea.

Come arriva il Napoli: fiducia dopo il Frosinone, Allegri cambia ancora

Il Napoli ha ritrovato vittoria e prestazione contro il Frosinone, battuto 3-0 al Maradona grazie alla doppietta di De Bruyne e al gol di Lang. Allegri ha ottenuto buone risposte dal passaggio alla difesa a tre, ma in conferenza ha ribadito come il discorso sui moduli sia per lui riduttivo e che la gara contro il Villarreal sarà completamente diversa. In Champions gli azzurri sono chiamati a muovere la classifica dopo il ko all’esordio contro l’Arsenal.

Come arriva il Villarreal: tanto dominio, ma poca concretezza

Il Villarreal arriva alla sfida dopo l’1-0 subito contro il Real Madrid al Bernabéu, al termine però di una prestazione positiva. La squadra di Iñigo Pérez ha mostrato in questo avvio di stagione un calcio aggressivo, orientato al pressing alto e al controllo territoriale, ma sta raccogliendo meno rispetto a quanto produce. Proprio la scarsa concretezza sotto porta rappresenta finora uno dei principali limiti degli spagnoli.

Le ultime sul Napoli: Milinkovic-Savic titolare, McTominay verso il ritorno dal 1’

Le indicazioni della vigilia portano a un ipotetico 3-5-2, con Milinkovic-Savic titolare tra i pali come annunciato da Allegri in conferenza stampa, ed il trio difensivo composto da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile. A centrocampo, Gilmour è favorito su Lobotka e può tornare anche McTominay dal primo minuto; a completare la mediana ci sarà De Bruyne, mentre sulle corsie Politano è in vantaggio su Spinazzola e Di Lorenzo dovrebbe spostarsi a sinistra. Davanti resta intoccabile Hojlund con Giovane candidato ad affiancarlo, inserito nella lista Champions al posto dell’infortunato Favasuli. Restano in corsa per una maglia Neres e Lang.

Le ultime sul Villarreal: diversi dubbi per Iñigo Pérez

Iñigo Pérez dovrebbe ripartire dal 4-4-2 che può trasformarsi in un 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Gulácsi, in difesa Mouriño è in vantaggio su Freeman sulla destra, mentre al centro è confermato il duo formato da Pau Navarro e Renato Veiga, con Cardona a completare il reparto sulla sinistra. In mediana Pape Gueye è uno dei punti fermi, con Comesaña favorito su Saliba. Sugli esterni dovrebbero agire Akhomach e Moleiro, con una possibile di attaccanti composta da Ayoze Pérez e uno tra Mikautadze e Oluwaseyi.

Buonasera cari amici di Tuttonapoli.net, benvenuti alla diretta testuale di Villarreal-Napoli, match valevole per la seconda giornata del League Phase della Champions.