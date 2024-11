Zielinski svela: "Su di me c'era la Juve! Napoli? Top club, sarei stato felice di rinnovare..."

Piotr Zielinski è tornato a parlare della sua firma a parametro zero con l'Inter nell'intervista concessa a Kanal Sportowy dal ritiro della Polonia, con cui il centrocampista nerazzurro giocherà le partite contro Portogallo (stasera alle 20.45) e Scozia (lunedì 18).

Zielinski ha rivelato i nomi di alcune grandi squadre che l'avrebbero voluto ingaggiare: "Su di me c'erano Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus... Ho ricevuto richieste specifiche da parte del Barcellona. Mi piace l'Italia, quando sono arrivato ​​al Napoli mi sono trovato bene e sarebbe stato difficile per me andare in Inghilterra.

Avrei preso in considerazione la Spagna, ma la priorità era continuare la mia carriera in Italia. Sono all'Inter, ma anche il Napoli è un grande club e sarei stato felice di prolungare il contratto".