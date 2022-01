Ai punti noi. Manca un rigore solare. Prestazione maiuscola di tutti

Una prestazione fantastica del Napoli che raccoglie troppo poco allo Stadium. Un Napoli eroico, bello e sfortunato poteva raccogliere i tre punti. Manca un rigore solare e manca quel poco di cazzima per vincere certe partite. L’inizio è da brividi con la la Juve che parte forte, fortissimo. Spinge sulle fasce e per vie centrali cercando subito di sorprendere il Napoli un po’ impaurito e scosso da tutto quello che è successo prima del match. Gli azzurri, in rosso, iniziano però a macinare metri e a dare fastidio alla Juve. Lobotka trova soluzioni e Insigne e Politano cercano di scardinare il muro juventino che sembra ben arroccato. La Juve prova a dare fastidio soprattutto sul lato di Ghoulam ma il Napoli trova il vantaggio. Giocata di Insigne che pesca Politano che si gira e tocca indietro per Mertens che indovina l’angolo e porta in vantaggio i ragazzi. Il Napoli deve poi soffrire il ritorno della Juve che spinge forte per trovare il pari. Il napoli si stringe bene e cerca anche di ripartire peccato per qualche giocata che poteva dare la stoccata del raddoppio con Mertens che su calcio piazzato da ottima posizione mette alto. Il secondo tempo parte con la Juve in attacco. Una Juve nervosa, confusionaria, ma con quella voglia di non perderla. L’azione del pari è incredibile, parte forse con un fallo su Demme, poi su Rrhmani che viene spinto. La palla arriva a Chiesa che insacca su palla deviata. Il napoli reagisce indemoniato. La palla è sempre nei nostri piedi, il gioco è tutto nostro ma purtroppo non riusciamo a trovare il pertugio giusto, la giocata che serve a superare la Juve. Il Napoli spinge e si difende benissimo. La gara corre via veloce con Allegri che prova di tutto ma è il Napoli a tenere il pallino del gioco e peccato che Irrati dal Var ha chiuso il televisore sul fallo netto su Di Lorenzo. Il fischio finale è gioia paura. Il Napoli guadagna un punto con 12 uomini non di più. Godiamoci questo risultato ma guardiamo avanti che è ancora dura. Complimenti a tutti!