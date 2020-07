Brutto pareggio! Gattuso non sarà contento...

Gattuso non sarà contento ne del risultato ma soprattutto della prestazione. Una prestazione scialba soprattutto nella ripresa, dove gli azzurri sono sembrati un po’ svagati e poco concentrati mentalmente. L’intensità non è quella della gara con il Milan ma il Napoli parte subito bene. Angolo al 7 minuto e Manolas finalmente torna al gol con un. Bel colpo di testa. Gattuso fa fatto ben otto cambi e la squadra soffre un po’ con il Bologna che cerca di trovare il pareggio. I felsinei trovano anche il gol ma Mbaye è in fuorigioco e l’arbitro annulla. Il Napoli come al solito spinge e cerca di trovare il raddoppio ma come al solito si sbaglia qualcosa di troppo. Milik e Lozano non riescono a trovare la giocata mentre Politano ci prova ma con scarsi risultati. La ripresa è brutta con il Napoli che sbaglia e tanto ancora e il Bologna ci crede e dopo il secondo gol annullato per fuorigioco di Palacio, trova il pari nel finale con Barrow. Nel mezzo c’è un secondo tempo svogliato del Napoli che costruisce ma non finalizza ancora. Troppe giocate di fino, troppi fronzoli e poche giocate degne di nota. Il Bologna dopo il pari ci prova ancora con un palo incredibile di Danilo. Un pari brutto forse figlio del tura-over esasperato. Certo Gattuso non sarà contento e soprattutto lavorerà sull’intensità di certi calciatori perché questo Napoli non può fronteggiare il Barcellona.